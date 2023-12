Soirée Les Trois Mousquetaires 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer, 4 décembre 2023, Hauteville-sur-Mer.

Hauteville-sur-Mer,Manche

Soirée Les Trois Mousquetaires : « Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan » à 20h et « Les Trois Mousquetaires : Milady » à 22h15..

2023-12-30 22:15:00 fin : 2023-12-30 . .

34 Avenue de l’Aumesle

Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie



Les Trois Mousquetaires evening: « Les Trois Mousquetaires: D’Artagnan » at 8pm and « Les Trois Mousquetaires: Milady » at 10:15pm.

Velada de los Tres Mosqueteros: « Los Tres Mosqueteros: D’Artagnan » a las 20:00 h y « Los Tres Mosqueteros: Milady » a las 22:15 h.

Abend Die drei Musketiere: « Die drei Musketiere: D’Artagnan » um 20 Uhr und « Die drei Musketiere: Milady » um 22.15 Uhr.

