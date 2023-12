CinéSeniors « La tresse » ou « Noël Joyeux » 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer, 4 décembre 2023, Hauteville-sur-Mer.

Hauteville-sur-Mer,Manche

Le cinéma de Hauteville-sur-Mer vous invite à une séance CinéSeniors « La tresse » ou « Noël Joyeux »..

2023-12-21 14:30:00 fin : 2023-12-21 . .

34 Avenue de l’Aumesle Cinéma de la Plage

Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie



The Hauteville-sur-Mer cinema invites you to a CinéSeniors screening of « La tresse » or « Noël Joyeux ».

El cine de Hauteville-sur-Mer le invita a una proyección CinéSeniors de « La tresse » o « Noël Joyeux ».

Das Kino in Hauteville-sur-Mer lädt Sie zu einer CinéSeniors-Vorstellung « Der Zopf » oder « Fröhliche Weihnachten » ein.

