Ciné-Débat « De toutes nos forces » 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Hauteville-sur-Mer

Manche Ciné-Débat « De toutes nos forces » 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer, 23 octobre 2023, Hauteville-sur-Mer. Hauteville-sur-Mer,Manche Ciné-Débat « De toutes nos forces » au cinéma de la Plage..

2023-10-23 20:30:00 fin : 2023-10-23 . .

34 Avenue de l’Aumesle Cinéma de la Plage

Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie



Film-debate « De toutes nos forces » at the Cinema de la Plage. Cine-debate « De toutes nos forces » en el cine Plage. Filmdebatte « De toutes nos forces » im Kino de la Plage. Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche Détails Catégories d’Évènement: Hauteville-sur-Mer, Manche Autres Lieu 34 Avenue de l'Aumesle Adresse 34 Avenue de l'Aumesle Cinéma de la Plage Ville Hauteville-sur-Mer Departement Manche Lieu Ville 34 Avenue de l'Aumesle Hauteville-sur-Mer latitude longitude 48.97773;-1.55717

34 Avenue de l'Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hauteville-sur-mer/