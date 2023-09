Cet évènement est passé Cinéma, coup de projecteur sur l’Espagne « L’Expérience Almodóvar » 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Hauteville-sur-Mer

Manche Cinéma, coup de projecteur sur l’Espagne « L’Expérience Almodóvar » 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer, 13 septembre 2023, Hauteville-sur-Mer. Hauteville-sur-Mer,Manche Cinéma, coup de projecteur sur l’Espagne « L’Expérience Almodóvar » VOSTFR..

Vendredi 2023-09-13 fin : 2023-09-19 . .

34 Avenue de l’Aumesle

Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie



Cinema, spotlight on Latin America « La Roya » VOSTFR. Cine, centro de atención en España « La experiencia Almodóvar » VOSTFR. Kino, Spotlight auf Spanien « Das Almodóvar-Experiment » VOSTFR. Mise à jour le 2023-09-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche Détails Catégories d’Évènement: Hauteville-sur-Mer, Manche Autres Lieu 34 Avenue de l'Aumesle Adresse 34 Avenue de l'Aumesle Ville Hauteville-sur-Mer Departement Manche Lieu Ville 34 Avenue de l'Aumesle Hauteville-sur-Mer latitude longitude 48.97773;-1.55717

34 Avenue de l'Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hauteville-sur-mer/