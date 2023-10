Cyclo-Cross du Chêne Vert 34 avenue de Huesca Tarbes, 8 octobre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Tarbes Cycliste Compétition organise son traditionnel Cyclo-cross.

Départs :

A 12h : 6/8 ans et 9/10 ans

A 12h15 : 11/12 ans et 13/14 ans

A 13h : 4ème, 3ème et 15/16 ans

A 14h : féminines

A 15h : cyclo-cross et VTT.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

34 avenue de Huesca TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Tarbes Cycliste Compétition organizes its traditional Cyclo-cross.

Start times:

At 12pm: 6/8 years and 9/10 years

At 12:15pm: 11/12 and 13/14 year-olds

At 1pm: 4th, 3rd and 15/16 year-olds

2pm: women

3pm: cyclo-cross and mountain bike

Tarbes Cycliste Compétition organiza su tradicional ciclocross.

Horarios de salida:

A las 12h: 6/8 años y 9/10 años

A las 12h15: 11/12 años y 13/14 años

A las 13h: 4°, 3° y 15/16 años

A las 14:00 horas: mujeres

A las 15:00: ciclocross y BTT

Tarbes Cycliste Compétition organisiert sein traditionelles Cyclo-cross.

Abfahrten:

Um 12 Uhr: 6/8 Jahre und 9/10 Jahre

Um 12.15 Uhr: 11/12 Jahre und 13/14 Jahre

Um 13 Uhr: 4., 3. und 15/16-Jährige

Um 14 Uhr: Frauen

Um 15 Uhr: Radcross und Mountainbike

Mise à jour le 2023-09-29 par OT de Tarbes|CDT65