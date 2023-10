SÉRI COLOR – CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 34 Avenue de Béziers Sérignan, 28 octobre 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Une course familiale de 3km haute en couleur. Les mineurs sont sous la responsabilité des parents.

Inscription au service enfance tous les matins de 9h à 12h..

2023-10-28 10:00:00 fin : 2023-10-28 . EUR.

34 Avenue de Béziers

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



A colorful 3km family race. Minors are the responsibility of their parents.

Registration at the children’s department every morning from 9am to 12pm.

Una colorida carrera familiar de 3 km. Los menores son responsabilidad de sus padres.

Inscripciones en el departamento infantil todas las mañanas de 9:00 a 12:00.

Ein farbenfroher 3 km langer Familienlauf. Minderjährige stehen unter der Verantwortung der Eltern.

Anmeldung im Kinderservice jeden Morgen von 9 bis 12 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT BEZIERS MEDITERRANEE