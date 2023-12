1 SEMAINE 1 DOMAINE 1 GOURMANDISE – RENCONTRES ET DÉGUSTATIONS 34 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier, 19 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19 11:30:00

fin : 2023-12-19 13:00:00

Du mardi 28 novembre au 19 décembre, les vignobles de Montpellier Méditerranée Métropole et des environs seront mis à l’honneur à l’Office de tourisme, place de la Comédie !.

Chaque mardi de 11h30 à 13h, un vigneron viendra à la rencontre des montpellierains et visiteurs pour parler de son métier et faire découvrir ses vins. L’occasion de discuter avec un passionné, et pourquoi pas, de commencer ses achats pour les fêtes, puisque les vins proposés à la dégustation seront également à la vente à la boutique de l’Office de tourisme.

Nouveautés 2023: les domaines seront accompagnés par un prestataire gourmand

Au programme des rencontres et dégustations -sous réserve de modifications :

12/12: Domaine de Boisset et Barra Clandestine

19/12: Château de Flaugergues et La Cure Gourmande

34 Allée Jean de Lattre de Tassigny

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



