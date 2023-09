1622, LE SIÈGE DE MONTPELLIER ET LA CITADELLE 34 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier, 23 septembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Il y a 400 ans…

Le 31 août 1622 débute le siège de la ville par Louis XIII et ses troupes..

2023-09-23 10:00:00 fin : 2023-09-23 17:00:00. EUR.

34 Allée Jean de Lattre de Tassigny

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



400 years ago..

On August 31, 1622, the siege of the city by Louis XIII and his troops began.

¿Hace 400 años?

El 31 de agosto de 1622 comenzó el asedio de la ciudad por parte de Luis XIII y sus tropas.

Vor 400 Jahren ..

Am 31. August 1622 beginnt die Belagerung der Stadt durch Ludwig XIII. und seine Truppen.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT MONTPELLIER