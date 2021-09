33es Rencontres de Chants Polyphoniques de Calvi Citadelle de Calvi, 14 septembre 2021, Calvi.

Mardi 14 • 18h00 Oratoire | André MARKOWICZ, Françoise MORVAN, Annie Ebrel, Hélène LABARRIERE (De la Russie à la Bretagne en passant par une contrebasse) : Avril • 21h30 Cathédrale | PIERS FACCINI (L’art de la complainte) : Shapes of the fall Mercredi 15 • 11h00 Oratoire | ANA CARLA MAZA (Cuba) : Bahia • 18h00 Cathédrale | A FILETTA & L’ENSEMBLE CONDUCTUS (Corse – Italie) : Archincanto • 21h30 Cathédrale| Vincent PEIRANI (accordéon), François SALQUES (violoncelle), Jean BOUCAULT & Johnny RASSE (chanteurs d’oiseaux) : Voyage du Nord au Sud, Migrations Jeudi 16 • 11h00 Oratoire | Salon de musique proposé par Frank Tenaille : Les musiques du monde et les îles • 18h00 Oratoire | STEPHANE CASALTA, ARMONIOSOINCANTO (Direction : Franco Radicchia), LUCA FALOMI & ROSELA LIBERTAD (Corse – Italie) : Canti a Lucendiluna • 21h30 CathédraleELEONORE PANCRAZI ET SANDRINE LUIGI (De la Corse à l’Andalousie, du savant au populaire) : Melodia Vendredi 17 • 11h00 Oratoire | ENZA PAGLIARA, DARIO MUCI & ANTONGIULIO GALEANDRO (Italie) : Canti e musiche del Salento • 18h00 Oratoire | THE GLAS VOCAL ENSEMBLE (Danemark) : Songs from the heart • 21h30 Cathédrale | FADIA TOMB EL-HAGE & L’ENSEMBLE FRAGMENTS (Liban) : Masᾱrᾱt Samedi 18 • 11h00 Oratoire | DANIELE DI BONAVENTURA (Italie) : Du sacré au profane, suivi de E CANALETTE È E PIOVE (Lancement d’un concours de création musicale) • 18h00 Oratoire | ABIR NASRAOUI – TAREK ABDALLAH – ADEL SHAMS EL-DIN (Hommage à l’âge d’or de la musique égyptienne et arabe) : Maqâmât • 21h30 Cathédrale| A FILETTA – FADIA TOMB EL HAGE – DANIELE DI BONAVENTURA – NICO & FANOU TORRACINTA (Le cadeau d’anniversaire des 40 ans du Svegliu Calvese) : Una storia bella Chaque soir les chants d’A FILETTA accueilleront les groupes invités. ♦ Vous vous posez des questions sur des points particuliers du programme, et vous n’osez pas le dire ? Venez au rendez-vous, que vous donne Philippe- Jean Catinchi du mardi au vendredi à 18h00, pour 15 mn d’un éclairage intense et chaleureux. ♦ 11 heures : un rendez-vous musical entre café et apéro ! ♦ Jeudi 16, Oratoire Saint Antoine à 11h00 : le salon de musique est proposé par Frank Tenaille, journaliste, spécialiste des musiques du monde ♦ Samedi 18, Oratoire Saint Antoine à 11h00 : Présentation du projet E Canalette è e piove : lancement d’un concours de création musicale ouvert aux jeunes musiciens professionnels ou en voie de l’être. ♦ Silvio Siciliano – Exposition photos itinérante : Mimesi polifonica. De ses 10 ans de présence aux Rencontres de Chants Polyphoniques, Silvio Siciliano a retenu 32 moments, 32 ensembles ou individus dont les voix ont laisssé une empreinte dans la citadelle et dans son appareil photo. Silvio fera affleurer cette empreinte sur la pierre des vieux murs ou sur les rochers, de sorte que ce que voit l’œil, ramène à la surface des voix que la mémoire pourrait engloutir. ♦ Exposition quotidienne des photographies réalisées au cours des concerts de la veille. ♦ Publication quotidienne de la « Gazette d’un polyphone » PASS SANITAIRE Le pass sanitaire vous sera demandé : veillez à ce qu’il soit bien muni d’un QR Code, seul justificatif admis. A la billetterie, aussi bien que dans la cathédrale ou l’oratoire, le port du masque est obligatoire. Avant et après les concerts, suivez attentivement les consignes qui vous seront données par le personnel de salle. De notre côté, nous mettrons à votre disposition du gel hydro-alcoolique, nous désinfecterons les sièges et nous aèrerons les lieux entre chaque concert.

