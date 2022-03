33EMES FOULEES EN MONTAGNE NOIRE Cuxac-Cabardès, 14 août 2022, Cuxac-Cabardès.

33EMES FOULEES EN MONTAGNE NOIRE Cuxac-Cabardès

2022-08-14 – 2022-08-14

Cuxac-Cabardès Aude Cuxac-Cabardès

Journée conviviale de courses à pied et Run & Bike au cœur de la Montagne Noire, en pleine nature ombragée, pendant les fêtes de Cuxac-Cabardès.

Les différents parcours :

– 22.7 km en course à pied ou en Run&Bike, au départ Saissac et arrivée à Cuxac-Cabardès (11),

– la Charcutière : une boucle de 10 km de course en individuel ou en équipe de 3 relayeurs,

– une marche nordique de 10 km,

– animation et course pour les enfants,

– une marche touristique de 14 km environ.

secretariatfmn11@gmail.com https://fouleesmontagnenoire.wixsite.com/fouleesmontagnenoire

