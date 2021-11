33ème salon des vins : Rock’n wine Rouffach, 20 novembre 2021, Rouffach.

33ème salon des vins : Rock’n wine Rouffach

2021-11-20 – 2021-11-21

Rouffach 68250

EUR Venez déguster plus de 70 références de vins, bières et spiritueux des lycées viticoles de France avec votre verre offert ! Vous pourrez aussi savourer des produits typiques d’artisans locaux et des lycées partenaires : pain d’épices et miels, foie gras, fromages, huîtres, produits bio de la ferme.

Au menu «Memphis » en accord mets et vins :

– tartinette terre-mer,

– velouté de potimarron aux noisettes, foie-gras poêlé et graines de courge,

– coq en pâte (interprétation de la recette de Paul Bocuse) et son écrasé de pomme de terre à la truffe,

– fromages,

– café gourmand.

Repas concocté par le traiteur Dujardin de Fegersheim.

A noter, les places pour la restauration étant limitées, merci de réserver avant le 10 novembre 2021.

Repas servis entre 12h15 et 13h15.

Ce sont des vins, bières, et spiritueux des lycées viticoles de France qui sont proposés à la dégustation et à la vente. Ces vins ont été choisis avec grand soin par les étudiants. Les étudiants proposent dans chaque salle des accords mets et vins.

+33 7 69 32 16 17

Venez déguster plus de 70 références de vins, bières et spiritueux des lycées viticoles de France avec votre verre offert ! Vous pourrez aussi savourer des produits typiques d’artisans locaux et des lycées partenaires : pain d’épices et miels, foie gras, fromages, huîtres, produits bio de la ferme.

Au menu «Memphis » en accord mets et vins :

– tartinette terre-mer,

– velouté de potimarron aux noisettes, foie-gras poêlé et graines de courge,

– coq en pâte (interprétation de la recette de Paul Bocuse) et son écrasé de pomme de terre à la truffe,

– fromages,

– café gourmand.

Repas concocté par le traiteur Dujardin de Fegersheim.

A noter, les places pour la restauration étant limitées, merci de réserver avant le 10 novembre 2021.

Repas servis entre 12h15 et 13h15.

Rouffach

dernière mise à jour : 2021-10-28 par