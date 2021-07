Kerlouan Kerlouan Finistère, Kerlouan 33ème salon de peinture : Invité d’honneur «Max Gaultier» Kerlouan Kerlouan Catégories d’évènement: Finistère

33ème salon de peinture : Invité d’honneur «Max Gaultier» Kerlouan, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Kerlouan. 33ème salon de peinture : Invité d’honneur «Max Gaultier» 2021-07-24 10:00:00 – 2021-08-08 18:30:00

Kerlouan Finistère 36 peintres dont Max Gaultier, invité d’honneur, y exposent près de 160 tableaux. epk@epk.bzh +33 6 13 73 78 53 36 peintres dont Max Gaultier, invité d’honneur, y exposent près de 160 tableaux. dernière mise à jour : 2021-07-15 par

