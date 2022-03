33ème Ronde Brayonne Cyclo Neufchâtel-en-Bray, 30 avril 2022, Neufchâtel-en-Bray.

33ème Ronde Brayonne Cyclo Neufchâtel-en-Bray

2022-04-30 – 2022-04-30

Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime

Accueil à partir de 13h au Complexe Sportif J. Anquetil “Salle bleue”.

Route : 2 parcours cyclo fléchés de 55 et 80 km. 1 parcours découverte et accompagné de 30km.

Randonnée pédestre : 10 km départ groupé à 14h15.

Remise des récompenses à 17h30.

Port du casque recommandé pour tous et obligatoire pour les mineurs. Respect du code de la route en toutes circonstances. Autorisation parentale pour les mineurs.

neufchatel-en-bray@asptt.com +33 2 32 97 10 56

Neufchâtel-en-Bray

