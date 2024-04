33ème Rand’Auvézère Génis, dimanche 27 octobre 2024.

33ème Rand’Auvézère Génis Dordogne

Trois circuits proposés (départs groupés et décalés)

Matin 14 km ou 11 km

– Après-midi commun 7 km

– Circuit familial 6 km, départ 10h

Petit déjeuner et ravitaillements offerts.

A midi soupe traditionnelle (prévoir son pique-nique et son gobelet).

Rafraîchissement en fin de randonnée.

Engagement 7€ (8€ sur place).

Familial 5€ / gratuit -12 ans.

Inscription sur helloasso. .

Début : 2024-10-27

Salle des fêtes

Génis 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

