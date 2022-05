33ème Plantes en Fêtes à Kerplouz AURAY Catégorie d’évènement: Auray

33ème Plantes en Fêtes à Kerplouz, 17 septembre 2022, AURAY. 33ème PLANTES EN FETES à KERPLOUZ : 17 & 18 SEPTEMBRE 2022 C’est la 33 ème édition des Plantes en fête à Kerplouz, manifestation organisée par

la Société d’Horticulture du Pays d’Auray dans un site exceptionnel, sur les rives du Golfe du Morbihan.

• Une quarantaine d’exposants seront présents : parmi eux de nombreux pépiniéristes collectionneurs (partenariat avec l’Aspeco), pépiniéristes régionaux spécialisés, des artisans (décoration de jardin)…

• Des ateliers pratiques : Bouturer et greffer au jardin ; la faune du jardin, où comment, (programme complet à venir)…

• Une visite botanique (Adulte) / Jeu de piste botanique pour les enfants (lots à gagner)

• Animations SERVICES

SERVICE RESTAURATION & BUVETTE

SERVICE BROUETTES

Des brouettes sont à la disposition des visiteurs. Au besoin, des élèves du lycée de Kerplouz peuvent se charger du transport des achats.

SERVICE ANIMATION ENFANTS

PARKING GRATUIT SUR PLACE

ANIMAUX : Chiens acceptés tenus en laisse.

TOILETTES ENTREES

4 EUROS Paiement par carte bancaire sans contact possible

Entrée Gratuite pour les moins de 16 ans et les élèves d’établissements agricoles et horticoles.

TARIF RÉDUIT : 3€ Pour tout membre d’une Société d’Horticulture sur présentation de sa carte. DATE de l’EVENEMENT

SAMEDI 17 SEPTEMBRE de 11H à 18H30

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE de 9H30 à 18H30

Lycée Horticole de Kerplouz

Kerplouz / 56400 AURAY

Accès voiture par la route du Bono CONTACT

Société d’Horticulture du Pays d’Auray

www.horti-auray.com

0607829138

shpauray.adm@gmail.com

