33ème Marché aux Fruits Rouges Noyon, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Noyon.

33ème Marché aux Fruits Rouges 2021-07-04 – 2021-07-04

Noyon Oise

Le traditionnel Marché aux Fruits Rouges revient cette année pour sa 33ème édition, la Communauté de Communes du Pays Noyonnais organise un marché proposant uniquement des produits alimentaires ce dimanche 4 juillet à Noyon. De 9h00 à 18h00, 28 exposants du Noyonnais et des Hauts de France vous attendent aux pieds de la cathédrale de Noyon pour vous faire découvrir leurs produits et leur savoir-faire.

Marché alimentaire uniquement et animations médiévales.

La visite du marché se fera dans le respect des gestes barrières avec port du masque demandé, une seule entrée et une seule sortie ainsi qu’une circulation en sens unique permettant d’éviter les croisements, pas plus de 600 personnes présentes simultanément dans les allées et une distanciation d’un mètre minimum.

Aucune dégustation ou restauration sur place.

A noter également, portes ouvertes du chai du Vignoble Noyonnais, 8 rue des deux bornes (visite guidée du chai et exposition sur la viti-viniculture).

courrier@paysnoyonnais.fr https://www.paysnoyonnais.com/

CCPN

