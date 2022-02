33ème ITF SENIOR Beaulieu-sur-Mer Beaulieu-sur-Mer Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Beaulieu-sur-Mer Alpes-Maritimes Beaulieu-sur-Mer Ouvert aux 40 ans et plus (jusqu’aux plus de 80 ans !) sans limite de classement, le tournoi s’inscrit depuis plus de 10 ans dans un calendrier annuel de 18 tournois. Ce sont plus d’une vingtaine de nationalités qui sont représentées.

Ouvert au public contact@lestennisdebeaulieu.com +33 4 93 01 05 19 https://lestennisdebeaulieu.com/

