33ème Hivernale de Milly Milly-sur-Thérain, 5 décembre 2021, Milly-sur-Thérain. 33ème Hivernale de Milly Milly-sur-Thérain

2021-12-05 09:30:00 – 2021-12-05

Milly-sur-Thérain 60112 Milly-sur-Thérain 7 7 15 dimanche 5 décembre 2021 à 9H30 Course sur route en campagne de 4 et 17km.

