33ème Fête des Plantes Jenzat, dimanche 7 avril 2024.

33ème Fête des Plantes Jenzat Allier

La Fête des Plantes est prévue comme chaque année le premier week-end d’avril, les samedi 6 et dimanche 7 avril.



De nombreux exposants seront au rendez-vous pour vous proposer des plantes rares et de collection, vivaces, arbres et fruitiers.

3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 09:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Place et Rue de l’église, Cour du Prieuré

Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetesjenzat@gmail.com

L’événement 33ème Fête des Plantes Jenzat a été mis à jour le 2024-01-30 par Office de tourisme Val de Sioule