33ème festival Image Montagne, 3 novembre 2022, .

33ème festival Image Montagne



2022-11-03 – 2022-11-03

EUR 8 15 Du court et du long métrage, de belles images, des rencontres, de l’émotion, du frisson, de l’humour, de la réflexion, de la convivialité…

14h – Les après-midis du FIM

– Séance de 14h : Running the Roof

– Séance de 16h: Punk

– 18h – Apéro-ciné: A part of us Nunatak + 1 apéro offert

– 20h – Les soirées du FIM

