du dimanche 22 mai au samedi 28 mai à Pornic

La 33ème édition les défis des ports de pêches se déroulera à Pornic en Loire-atlantique du 22 au 28 mai 2022. Ces régates entre marins pêcheurs des façades maritimes de la France, seront l’occasion de promouvoir le Port de Courseulles-Sur-Mer, de Grandcamp-Maisy et Port en Bessin ainsi que le Département du Calvados par la mise en valeur des différentes facettes à vocation nautique, économique, culturelle. du 22 au 28 mai 2022 Pornic accueillera la 33ème édition des défis des ports de pêche Pornic Pornic Pornic Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T08:00:00 2022-05-22T18:00:00;2022-05-23T08:00:00 2022-05-23T18:00:00;2022-05-24T08:00:00 2022-05-24T18:00:00;2022-05-25T08:00:00 2022-05-25T18:00:00;2022-05-26T08:00:00 2022-05-26T18:00:00;2022-05-27T08:00:00 2022-05-27T18:00:00;2022-05-28T08:00:00 2022-05-28T18:00:00

