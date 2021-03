33ème Concours International de Chant de Marmande, 25 août 2021-25 août 2021, Marmande.

33ème Concours International de Chant de Marmande 2021-08-25 – 2021-08-25 Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye

Marmande Lot-et-Garonne

Tous les ans, près de 200 jeunes chanteuses et chanteurs viennent, de plus de 30 pays, se produire sur la scène du Théâtre Comoedia. Le Concours International de Chant de Marmande constitue désormais une étape conseillée pour débuter dans ce métier passionnant, mais ô combien aléatoire et difficile d’artiste lyrique. Pour le public, c’est l’occasion de découvrir les grands chanteurs de demain…

-Mercredi 25 Août 2021 – 10h* et 14h*

-Jeudi 26 Août 2021 – 10h*, 14h*, 20h*

-Vendredi 27 Août 2021 – 10h*, 14h* et 20h*

-Samedi 28 Août 2021 : 17h* – Mélodie Française

-20h* – Opéra -Délibération du Jury

(*sous réserve de modifications)

Réservation par internet : www.nuits-lyriques.fr, Rubrique « Boutique – Billetterie en ligne ».

Nuits Lyriques de Marmande