33ème Bourse Vente Minéraux, Fossiles et pierres du bien-être Salle Polyvalente Castelginest, 2 avril 2022, Castelginest.

**Minéraux et fossiles rares par leur qualité. Pierres du Bien-Etre et accessoires Pierres taillées. Le Naturaliste : Insectes, Papillons, plantes carnivores et tropicales. « Ecritures du désert »** **ATELIERS « Dégagement de fossiles » et « Créations en pierres naturelles »** L’association Cristal de Roche vous donne rendez-vous pour la 33ème bourse Samedi 2 Avril de 10h à 19h et Dimanche 3 Avril de 10h à 18h Salle polyvalente de Castelginest 13 chemin des Barrières. Une exposition à la portée de tous avec un choix exceptionnel de **minéraux** et fossiles du monde, minéralogie internationale et une magnifique sélection de différents pays. Belles trouvailles françaises et régionales, belles fluorines ! Vous apprécierez la rencontre avec un passionné de paléontologie qui vous fera découvrir les **fossiles** du carbonifère de la montagne noire et de beaux spécimens de trilobites. Pour votre plaisir, grand choix de **pierres roulées** et nombreux accessoires **porteurs de bien-être**. Découverte de pierres taillées aux éclats insolites A voir : **« Les écritures du désert »** pierres naturelles façonnées par le vent, le sable, elles nous racontent l’histoire des déserts. Les stromatolites, les plus anciens fossiles, sont la trace des premières formes de vie. Amateurs, collectionneurs vous pourrez partager votre passion avec une **vingtaine d’exposants**, et dénicher votre pièce parmi des beaux spécimens étrangers et français issus de sites fermés. Venez- vous amuser en famille : **ateliers gratuits pour enfants et adultes** **Samedi et dimanche 14h30 / 17h30 Atelier « Dégagement de fossiles »** : vous aurez la joie et la surprise de mettre à jour le fossile que vous aurez dégagé à l’aide de matériel spécialisé. **Atelier d’initiation « Créations en pierres naturelles »** Tout le week-end : **Animation interactive sur les insectes du monde :** Scarabées géants Magnifiques papillons tropicaux, coléoptères. Phasmes, surprenantes araignées. Crustacés naturalisés. Les plantes carnivores attireront votre attention, vous pourrez vous intéresser à leur mode de nutrition ; belles plantes tropicales… Expertises offertes par un gemmologue agrée Sur place, buvette et gourmandises

2€ dès 12 ans

Salle Polyvalente Castelginest 13 chemin des Barrières Castelginest Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T19:00:00;2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T18:00:00