33è Salon des Arts Chaintré Chaintré Catégories d’évènement: Chaintré

Sane-et-Loire

33è Salon des Arts Chaintré, 29 octobre 2022, Chaintré. 33è Salon des Arts

Place des Luminaires Salle polyvalente Chaintré Sane-et-Loire Salle polyvalente Place des Luminaires

2022-10-29 – 2022-11-02

Salle polyvalente Place des Luminaires

Chaintré

Sane-et-Loire Chaintré EUR 0 Exposition peinture/sculpture

C’est un rendez-vous automnal incontournable à Chaintré.

Une cinquantaine d’artistes sera au rendez-vous avec un petit clin d’œil à la sculpture .

Démonstrations par quelques uns les 30 octobre et 1er novembre.

Nous sommes très heureux également, de pouvoir compter sur la participation des enfants de l’école Lucie Aubrac de Chaintré. cantriaca.chaintre@orange.fr https://cantriacachaintre.jimdofree.com/ Salle polyvalente Place des Luminaires Chaintré

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Chaintré, Sane-et-Loire Autres Lieu Chaintré Adresse Chaintré Sane-et-Loire Salle polyvalente Place des Luminaires Ville Chaintré lieuville Salle polyvalente Place des Luminaires Chaintré Departement Sane-et-Loire

Chaintré Chaintré Sane-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaintre/

33è Salon des Arts Chaintré 2022-10-29 was last modified: by 33è Salon des Arts Chaintré Chaintré 29 octobre 2022 Chaintré Place des Luminaires Salle polyvalente Chaintré Sane-et-Loire Sane-et-Loire

Chaintré Sane-et-Loire