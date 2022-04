33e Festival Urbaka Jardins de l’Evêché Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

33e Festival Urbaka Jardins de l’Evêché, 20 mai 2022, Limoges. 33e Festival Urbaka

du vendredi 20 mai au samedi 10 septembre à Jardins de l’Evêché

Le festival Urbaka est un festival des arts de la rue pluridisciplinaire et transdisciplinaire qui partage via des compagnies professionnelles nationales et internationales les arts de la rue ! Ce festival gratuit pendant 4 jours débutera à partir du 29 juin au 2 juillet aux jardins de l’Evêché à Limoges et une saison dans les communes du 20 mai au 10 septembre 2022.

Gratuit

Festival des arts de la rue Jardins de l’Evêché 87000 Limoges Limoges Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T20:30:00 2022-05-20T21:15:00;2022-06-24T20:30:00 2022-06-24T21:05:00;2022-06-26T16:30:00 2022-06-26T17:20:00;2022-06-29T14:00:00 2022-06-29T23:30:00;2022-06-30T18:00:00 2022-06-30T23:30:00;2022-07-01T18:00:00 2022-07-01T23:59:00;2022-07-02T00:00:00 2022-07-02T01:15:00;2022-07-02T09:30:00 2022-07-02T23:40:00;2022-07-03T00:00:00 2022-07-03T01:00:00;2022-07-09T18:00:00 2022-07-09T18:40:00;2022-07-14T20:00:00 2022-07-14T20:45:00;2022-08-05T20:30:00 2022-08-05T21:30:00;2022-08-06T18:30:00 2022-08-06T19:30:00;2022-08-12T20:00:00 2022-08-12T20:45:00;2022-08-16T20:30:00 2022-08-16T21:05:00;2022-08-27T19:30:00 2022-08-27T19:45:00;2022-08-27T21:00:00 2022-08-27T21:15:00;2022-09-03T21:30:00 2022-09-03T22:10:00;2022-09-10T16:00:00 2022-09-10T16:45:00

Catégories d'évènement: Haute-Vienne, Limoges

