33e Festival Sable Show : Concert de chanson française avec Les frères Jacquard

Villers-sur-Mer, 17 août 2021

Les frères Jacquard reprisent tous les vieux tubes ! Guitares saturées, pantalons pattes d'éph en tergal, cravates bariolées dans les tons orangés, lumières stroboscopiques, toutes les années 70 servies sur un plateau, Giscard en moins ! Plus vrais que nature mais décalés en diable, un grand show burlesque où les Frères Jacquard revisitent les grands tubes et font revivre à leur sauce, Anny Cordy, Rika Zaraï, Demis Roussos, Dalida, Nana Mouskouri…

