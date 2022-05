33è Festival International de Musique : Renaud CAPUÇON et Claire-Marie LE GUAY Dinard, 16 juillet 2022, Dinard.

33è Festival International de Musique : Renaud CAPUÇON et Claire-Marie LE GUAY Église Notre Dame 27 rue Abbé Legraverend Dinard

2022-07-16 – 2022-07-16 Église Notre Dame 27 rue Abbé Legraverend

Dinard Ille-et-Vilaine

Violon et piano pour trois chefs-d’œuvre de la musique de chambre. nPROGRAMME nClaude DEBUSSY : Sonate pour violon et piano nMaurice RAVEL : Sonate n° 2 pour violon et piano en sol majeur nCésar FRANCK : La Sonate pour violon et piano en la majeur Dans les années 1930, le compositeur Charles Koechlin définit la musique française par trois qualités : le goût, la mesure et le charme. Trois qualités qui transparaissent dans les sonates npour violon et piano de Debussy, Ravel et Franck. Claude Debussy compose sa Sonate pour violon et piano en 1917, alors qu’il est profondément affaibli par la maladie. La lumière vive de la partition, comme l’écho d’une lointaine Espagne qui a toujours fasciné le musicien agit comme une thérapie. Le compositeur décrivit le finale, très animé, comme le jeu simple d’une idée tournant sur elle- même à l’instar d’un serpent qui se mord la queue ». Dix ans plus tard, Maurice Ravel achève sa Seconde Sonate pour violon et piano. Le compositeur définit non sans humour sa partition comme devant explorer l’incompatibilité fondamentale du violon et du piano ». Dans son esprit, les deux solistes doivent être indépendants l’un de l’autre ! Ce n’est plus à l’Espagne que l’on songe dans cette œuvre, mais davantage à l’Europe centrale tant les sonorités sont abruptes, les rythmes sans cesse changeants. Le mouvement central appelé Blues est célèbre. La découverte du jazz laisse son empreinte dans cette page d’une écriture audacieuse. Le finale, un mouvement perpétuel est tout aussi déroutant. Son caractère obsessionnel et provocateur appartient à l’esprit des Années folles. César Franck termina sa Sonate pour violon et piano au cours de l’été 1886. À l’époque, peu de compositeurs français s’intéressaient à la sonate pour violon et piano. César Franck apporta à la structure même de la partition, une dimension nouvelle, à savoir un thème cyclique subissant des déformations permanentes. Le violoniste Eugène Ysaÿe fut le grand promoteur de l’œuvre aux côtés de Marcel Proust. En effet, la Sonate de Franck inspira à l’écrivain sa propre Sonate de Vinteuil dans À la Recherche du temps perdu : D’abord le piano solitaire se plaignit, comme un oiseau abandonné de sa compagne ; le violon l’entendit, lui répondit comme d’un arbre voisin. C’était comme au commencement du monde, comme s’il n’y avait encore eu qu’eux deux sur la terre, ou plutôt dans un monde fermé à tout le reste, construit par la logique d’un créateur et où ils ne seraient jamais que tous les deux : cette sonate ». Billetterie à l’Office de Tourisme de Dinard, nwww.ville-dinard.fr > rubrique billetterie, nwww.festival-music-dinard.com net sur place les soirs de concert dans la limite des places disponibles. Samedi 16 juillet 2022 – 21h – Église Notre-Dame

festivaldinard@festival-music-dinard.com http://www.festival-music-dinard.com/

