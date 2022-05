33è Festival International de Musique : Nuit Transfigurée Dinard, 19 juillet 2022, Dinard.

33è Festival International de Musique : Nuit Transfigurée Palais des Arts et du Festival Boulevard Wilson Dinard

2022-07-19 – 2022-07-19 Palais des Arts et du Festival Boulevard Wilson

Dinard Ille-et-Vilaine Dinard Ille-et-Vilaine

Récital de Piano de Béatrice BERRUT. Le concert sera suivi d’une dégustation de whisky menée par Béatrice Berrut PROGRAMME nWolfgang Amadeus Mozart : Fantaisie en ut mineur nFranz Liszt : Après une lecture de Dante nArnold Schoenberg : La Nuit transfigurée, paraphrase de Béatrice Berrut nPianiste et compositrice, l’artiste suisse fascine par sa manière de faire chanter le clavier, de raconter une histoire en musique et de s’approprier les œuvres. C’est le cas avec son propre arrangement de la Nuit transfigurée d’Arnold Schoenberg. Billetterie à l’Office de Tourisme de Dinard, nwww.ville-dinard.fr > rubrique billetterie, nwww.festival-music-dinard.com net sur place les soirs de concert dans la limite des places disponibles. Mardi 19 juillet 2022– 20h30 – Théâtre Debussy, Palais des Arts et du Festival

festivaldinard@festival-music-dinard.com http://www.festival-music-dinard.com/

Palais des Arts et du Festival Boulevard Wilson Dinard

