33è Festival International de Musique : Finale du Concours International pour les pianistes amateurs, 14 juillet 2022, .

2022-07-14 19:30:00 – 2022-07-14

Finale du Concours International pour les pianistes amateurs suivie d’un récital de piano de Jean-Philippe COLLARD Fort du succès rencontré en 2021, la ville a souhaité renouveler ce temps fort du Festival reflet de la place que la musique occupe au cœur de nos vies. Excellence et amour de la musique seront réunis. nAimer la musique au point de lui donner une place centrale dans sa vie, de travailler passionnément et assidûment son piano, c’est ce que les candidats partageront avec le public du Festival. Le jury sera composé de personnalités pianistiques et artistiques de renom. n- Jean-Philippe Collard, Pianiste concertiste, Président du jury n- Claire-Marie Le Guay, Pianiste concertiste, Directrice artistique du Festival de Dinard n- Emilie Munera, Journalise, productrice sur France Musique n- Vincent Rémy, Adjoint au Maire de Dinard, Délégué à la culture vivante et au patrimoine. nLa Finale du Concours sera suivie d’un récital de piano donné par le Président du jury, Jean-Philippe Collard, soliste de renommée internationale. nPROGRAMME nGabriel FAURE : Barcarolle n°3 nFrédéric CHOPIN : Fantaisie Impromptu op.66 – Nocturne en dièse mineur op. posthume – Scherzo n°3 op.39 nEnrique GRANADOS : Queja, o la maja y el ruiseñor – Los requiebros (extraits des Goyescas) Billetterie à l’Office de Tourisme de Dinard, nwww.ville-dinard.fr > rubrique billetterie, nwww.festival-music-dinard.com net sur place les soirs de concert dans la limite des places disponibles. Jeudi 14 juillet 2022– 19h30 – Théâtre Debussy, Palais des Arts et du Festival

festivaldinard@festival-music-dinard.com http://www.festival-music-dinard.com/

