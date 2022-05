33è Festival International de Musique : Concert d’ouverture, 13 juillet 2022, .

33è Festival International de Musique : Concert d’ouverture

2022-07-13 – 2022-07-13

Concert d’ouverture : Adelaïde FERRIÈRE. Multi percussions… multi révélations ! Adelaïde Ferrière est un phénomène musical ! Non seulement par le fait qu’elle soit lauréate d’une douzaine de prix internationaux et qu’elle ait été désignée “Révélation Soliste Instrumental” des 24emes Victoires de la Musique Classique, mais également par le fait qu’elle donne l’illusion d’être un orchestre à elle seule. Elle démontre, en effet, que la fantastique variété de l’univers de la percussion s’ouvre sur tous les répertoires. Au bout de ses baguettes, elle recrée l’univers de la musique baroque, des grandes partitions romantiques et des pièces du 20e siècle. Elle donne une saveur toute particulière aux œuvres de notre temps. Programme : nJean-Philippe Rameau (1683-1764) > Suite en La, extraits : Allemande, Les Trois Mains, Gavotte et Six Doubles (Marimba) nJean-Sébastien Bach – Ferrucio Ferrucio Busoni > Chaconne (Marimba) Niccolò Paganini (1782-1840) > Caprice n°24 (Marimba) nClaude Debussy (1862-1918) > Arabesque n°1 (Marimba) nAlexej Gerassimez (1987) > Asventuras (Caisse claire) nJohn Psathas (1966) > One Study, One Summary (Marimba et électronique) Iannis Xenakis (1922-2001) > Rebonds B (Multi percussions) Billetterie à l’Office de Tourisme de Dinard, nwww.ville-dinard.fr > rubrique billetterie, nwww.festival-music-dinard.com net sur place les soirs de concert dans la limite des places disponibles. Mercredi 13 juillet 2022– 20h30 – Théâtre Debussy, Palais des Arts et du Festival

festivaldinard@festival-music-dinard.com http://www.festival-music-dinard.com/

dernière mise à jour : 2022-05-18 par