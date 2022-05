33è Festival International de Musique : Concert des familles, 15 juillet 2022, .

33è Festival International de Musique : Concert des familles

2022-07-15 – 2022-07-15

Le Quatuor Alfama et la comédienne Ariane Rousseau, tirent avec complicité le fil de l’histoire du quatuor à cordes, dans un langage accessible pour les enfants à partir de 5 ans. Un spectacle pour tous les âges qui fait découvrir de façon ludique et subtile la merveilleuse histoire du quatuor à cordes. Magique. PROGRAMME nDvoràk : Quatuor Américain op. 96 (extraits) nLe Rêve d’Ariane, ou le quatuor raconté aux enfants. nUn soir qu’elle se sent triste, la petite Ariane se réfugie au fond du jardin, dans le cerisier où elle s’est construit une cabane. La nuit tombe, et sous les branches qui la protègent et la nbercent, elle s’endort. À quoi rêve Ariane ? À des histoires de quatuor, cette drôle de famille où deux petits, un moyen et un grand tissent de leurs seize cordes l’étoffe des rêves musicaux ndes plus grands compositeurs : Papa Haydn, qui n’a besoin que de quatre archets pour faire se lever le soleil, son protégé et ami Mozart, Beethoven qui casse son jouet pour mieux le nreconstruire, Schubert qui lui confie ses plus intimes secrets, Debussy et Ravel qui l’entraînent vers des terres plus exotiques… jusqu’aux compositeurs d’aujourd’hui, qui continuent ce ngrand rêve de la musique de chambre! nDans ce spectacle fin, délicat et ludique, chacun pourra, petit ou grand, découvrir cette formation essentielle de la musique. Ariane Rousseau, comédienne nQuatuor Alfama : nAlice Van Leuven, violo Caroline Denys, violo Morgan Huet, alto nRenaat Ackaert, violoncelle Billetterie à l’Office de Tourisme de Dinard, nwww.ville-dinard.fr > rubrique billetterie, nwww.festival-music-dinard.com net sur place les soirs de concert dans la limite des places disponibles. Vendredi 15 juillet 2022– 18h30 – Théâtre Debussy, Palais des Arts et du Festival

festivaldinard@festival-music-dinard.com http://www.festival-music-dinard.com/

Le Quatuor Alfama et la comédienne Ariane Rousseau, tirent avec complicité le fil de l’histoire du quatuor à cordes, dans un langage accessible pour les enfants à partir de 5 ans. Un spectacle pour tous les âges qui fait découvrir de façon ludique et subtile la merveilleuse histoire du quatuor à cordes. Magique. PROGRAMME nDvoràk : Quatuor Américain op. 96 (extraits) nLe Rêve d’Ariane, ou le quatuor raconté aux enfants. nUn soir qu’elle se sent triste, la petite Ariane se réfugie au fond du jardin, dans le cerisier où elle s’est construit une cabane. La nuit tombe, et sous les branches qui la protègent et la nbercent, elle s’endort. À quoi rêve Ariane ? À des histoires de quatuor, cette drôle de famille où deux petits, un moyen et un grand tissent de leurs seize cordes l’étoffe des rêves musicaux ndes plus grands compositeurs : Papa Haydn, qui n’a besoin que de quatre archets pour faire se lever le soleil, son protégé et ami Mozart, Beethoven qui casse son jouet pour mieux le nreconstruire, Schubert qui lui confie ses plus intimes secrets, Debussy et Ravel qui l’entraînent vers des terres plus exotiques… jusqu’aux compositeurs d’aujourd’hui, qui continuent ce ngrand rêve de la musique de chambre! nDans ce spectacle fin, délicat et ludique, chacun pourra, petit ou grand, découvrir cette formation essentielle de la musique. Ariane Rousseau, comédienne nQuatuor Alfama : nAlice Van Leuven, violo Caroline Denys, violo Morgan Huet, alto nRenaat Ackaert, violoncelle Billetterie à l’Office de Tourisme de Dinard, nwww.ville-dinard.fr > rubrique billetterie, nwww.festival-music-dinard.com net sur place les soirs de concert dans la limite des places disponibles. Vendredi 15 juillet 2022– 18h30 – Théâtre Debussy, Palais des Arts et du Festival

dernière mise à jour : 2022-05-12 par