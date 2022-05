33è Festival International de Musique : Concert de clôture, 20 juillet 2022, .

33è Festival International de Musique : Concert de clôture

2022-07-20 – 2022-07-20

Concert de clôture: la Nuit du Piano nTrois pianistes, trois récitals… Une soirée dédiée aux passions du romantisme. Le piano se fait l’instrument de la confession, des révoltes, des batailles, des amours et des nuits, avec leurs rêves et leurs visions. nLaissons-nous porter par les étoiles immortelles de cette Nuit du Piano. PROGRAMME n18h, Nathanaël GOUIN, piano nGeorges Bizet : Chants du Rhi L’aurore. Le départ. Les rêves. La Bohémienne. Les confidences. Le retour nGeorges Bizet / Serge Rachmaninov : Menuet de l’Arlésienne nFranz Schubert / Franz Liszt : Lieder nDie Taubespost. Ständchen. Au dem Wasser zu singe Franz Liszt : La Vallée d’Obermann (extrait des Années de pèlerinage) 19h45, Claire-Marie LE GUAY, piano nFrédéric Chopin : Nocturne op 15 n°1 / Étude op 10 n°11 / Étude op. 25 n°10/ Valse op 34 n°2/ Polonaise-Fantaisie op 61 nAlexandre Scriabine : Prélude pour la main gauche, op. 9 n°1 / Vers la Flamme nSerge Rachmaninov : Daisies / Prélude, op. 3 n°2 / Prélude, op. 32 n°12 / Étude, op. 39 n°5 21h30, Jonathan FOURNEL, piano nFrédéric Chopin : Sonate pour piano n°3 op. 58 nJohannes Brahms : Sonate pour piano n°3 op. 5 Billetterie à l’Office de Tourisme de Dinard, nwww.ville-dinard.fr > rubrique billetterie, nwww.festival-music-dinard.com net sur place les soirs de concert dans la limite des places disponibles. Mercredi 20 juillet 2022– 18h – Théâtre Debussy, Palais des Arts et du Festival

festivaldinard@festival-music-dinard.com http://www.festival-music-dinard.com/

dernière mise à jour : 2022-05-12 par