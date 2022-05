33è Festival International de Musique : Carte Blanche à Michel PORTAL, 18 juillet 2022, .

33è Festival International de Musique : Carte Blanche à Michel PORTAL

2022-07-18 – 2022-07-18

Michel Portal (clarinette et saxophone), Bojan Z (piano). nClarinettiste et saxophoniste, Michel Portal revendique sa place de musicien inclassable. Jazz, musiques de films, musique classique, créations de toutes sortes nourrissent sa vie. nMP85 (aux initiales de Michel Portal qui fête ses 85 ans), le dernier album que l’artiste a gravé pour le Label Bleu avec divers musiciens dont Bojan Z est la source d’inspiration de ce nconcert. Billetterie à l’Office de Tourisme de Dinard, nwww.ville-dinard.fr > rubrique billetterie, nwww.festival-music-dinard.com net sur place les soirs de concert dans la limite des places disponibles. Lundi 18 juillet 2022 – 20h30 – Théâtre Debussy, Palais des Arts et du Festival

festivaldinard@festival-music-dinard.com http://www.festival-music-dinard.com/

