33e Festival du Cinéma Espagnol de Nantes Cinéma Katorza Nantes, vendredi 22 mars 2024.

Le Festival du Cinéma Espagnol de Nantes est l'un des plus importants événements en France qui met en lumière la richesse du cinéma espagnol. La 33e édition aura lieu du 22 mars au 1er avril.

Avec plus de 200 projections en VO sous-titrée, de nombreux invités, une exposition et d’autres événements, ne manquez pas ce rendez-vous incontournable du cinéma espagnol en France.

Au programme de ce 33e Festival

Le Festival célèbre l’un des plus grands réalisateurs espagnols, Víctor Erice. Le cinéaste s’est imposé en seulement 4 longs-métrages comme une référence avec des chefs-d’œuvres sur l’enfance et la mémoire. Il sera l’invité d’honneur de cette édition.

De plus, Blancanieves de Pablo Berger revient sous la forme d’un ciné-concert pour 2 représentations uniques lors de cette édition.

5 Compétitions officielles et 7 Prix

Cinq Compétitions officielles (Fiction, Documentaire, Premier film, Court-métrage et Scolaire) et sept Prix correspondants, décernés par des jurys de professionnels, mais aussi par le public, viendront distinguer les meilleurs films de l’année.

Entre les projections, rendez-vous à Cosmopolis !

Profitez de rencontres avec les invités, expositions, soirées, sans oublier dégustations de tapas et autres plats ibériques dans une ambiance conviviale.

Cinéma Katorza 3 rue Corneille, 44000 Nantes, Loire-Atlantique Centre Ville Nantes 44000 Loire-Atlantique