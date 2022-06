33e Festival au village : Opus Vinum, 5 juillet 2022, .

33e Festival au village : Opus Vinum



2022-07-05 11:00:00 – 2022-07-05

8 EUR Opus Vinum : CONFRÉRIE DES GRUMEUSES D’OR

Un duo féminin conçu par une sommelière de Savigny-lès-Beaune et une metteure en scène installée en Bourgogne. Elles célèbrent

la vie en ouvrant une bonne bouteille dont elles chantent les louanges et proposent une dégustation de quatre vins, agrémentée d’escales poétiques et musicales.

Mise en scène et jeu : Céline Hilbich et Sophie Jammet.

Dégustation et théâtre

Public adulte

Mardi 5 › 11h

Écurie de la Maison des Arts

Durée › 1h

Réservation à l’Office de Tourisme 05 49 29 15 10

dernière mise à jour : 2022-06-15 par