2022-07-03 – 2022-07-03

une troupe-laboratoire pour un théâtre à venir La troupe des Copiaus, c’est une aventure humaine et artistique qui, en quelques années, a ouvert des portes dont le théâtre continue de se nourrir depuis 100 ans

Pendant 5 ans, la troupe des Copiaus a sillonné les villages de Bourgogne, la France et l’Europe.

Grâce au Journal de bord des Copiaus, on a la chance de partager le quotidien de la troupe. Un témoignage vibrant à découvrir à travers cette

lecture-spectacle.

Avec Ivan Grinberg, Jean-Louis Hourdin et Jean-Pierre Bodin.

Conception Ivan Grinberg d’après Le Journal de bord des

Copiaus, édition commentée par Denis Gontard, Seghers 1974.

Lecture

Tout public à partir de 10 ans

Dimanche 03 juillet 11h

Écurie de la Maison des Arts

Durée › 50 min

Réservation à l’Office de Tourisme 05 49 29 15 10

