33e Festival au village : Le Journal d’un Intranquille, 2 juillet 2022, .

33e Festival au village : Le Journal d’un Intranquille



2022-07-02 – 2022-07-02

14 EUR Le Journal d’un Intranquille

LA MOULINE

Au-delà de son obsession de créer de nouvelles formes de théâtre, Jacques

Copeau (1879-1949) a écrit le récit de sa vie, incroyablement remplie. Comment fabrique-t- on un spectacle à partir d’un océan ? D’abord, il y a un acteur, Gérard Potier, sa voix, ses rythmes, sa façon d’être sur scène, récitant, lisant juste la vie, ses banalités et ses moments de grâce. Ensuite, il y a Yves Bombay, metteur

en scène, qui a tissé la parole du spectacle en choisissant cinq grandes quêtes de Copeau : l’amour, le théâtre, la religion, le désir et la lucidité.

Gérard Potier et Yves Bombay s’emparent de ces pages et c’est beau !

Théâtre, seul en scène

Tout public

Samedi 2 › 17h

Dimanche 3 › 16h30

Écurie de la Maison des Arts

Durée › 1h30

Réservations à l’Office de Tourisme 05 49 29 15 10

Le Journal d’un Intranquille

LA MOULINE

Théâtre, seul en scène

Tout public

Samedi 2 › 17h

Dimanche 3 › 16h30

Écurie de la Maison des Arts

Durée › 1h30

Réservations à l’Office de Tourisme 05 49 29 15 10

Le Journal d’un Intranquille

LA MOULINE

Au-delà de son obsession de créer de nouvelles formes de théâtre, Jacques

Copeau (1879-1949) a écrit le récit de sa vie, incroyablement remplie. Comment fabrique-t- on un spectacle à partir d’un océan ? D’abord, il y a un acteur, Gérard Potier, sa voix, ses rythmes, sa façon d’être sur scène, récitant, lisant juste la vie, ses banalités et ses moments de grâce. Ensuite, il y a Yves Bombay, metteur

en scène, qui a tissé la parole du spectacle en choisissant cinq grandes quêtes de Copeau : l’amour, le théâtre, la religion, le désir et la lucidité.

Gérard Potier et Yves Bombay s’emparent de ces pages et c’est beau !

Théâtre, seul en scène

Tout public

Samedi 2 › 17h

Dimanche 3 › 16h30

Écurie de la Maison des Arts

Durée › 1h30

Réservations à l’Office de Tourisme 05 49 29 15 10

dernière mise à jour : 2022-06-15 par