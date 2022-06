33e Festival au village : Dans ton cœur, 8 juillet 2022, .

33e Festival au village : Dans ton cœur



2022-07-08 – 2022-07-08

18 EUR Dans ton cœur – Compagnie Akoreacro

Détournant avec malice la vie de couple et ses objets du quotidien, les 8 acrobates et les 4 musiciens proposent un spectacle explosif et époustouflant ! Le quotidien s’affole, l’électroménager s’en mêle tandis que les corps s’envolent dans un charivari acrobatique. Les tableaux s’enchaînent à un rythme du tonnerre pour décliner une histoire d’amour de A à Z. Résolument familial, le spectacle ne vous laisse pas une minute de répit !

Cirque Contemporain

Tout public à partir de 6 ans

Samedi 2 › 21h30

Dimanche 3 › 21h30

Mercredi 6 › 21h30

Jeudi 7 › 22h

Vendredi 8 › 21h30

Chapiteau place du Champs de foire

Durée › 1h15

Réservations à l’Office de Tourisme 05 49 29 15 10

