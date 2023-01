33e édition de la Cinemovida : Exposition de photos Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’Évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche DE IRATI A CAZORLA, DEL CÁLIDO DEL NORTE AL FRÍO DEL SUR :

Du 7 février au 7 mars – Photos de Pedro Leal.

L’Autre Lieu – L’Autre Bar – Espace René Lebas.

L’artiste photographe Pedro Leal souffle le chaud et le froid sur les paysages espagnols. Il nous entraine dans un voyage nord-sud au cours duquel s’inverse notre vision habituelle de l’Espagne.

Vernissage en musique le vendredi 10 février 2023 à partir de 18h30.

En prémices du concert du groupe EDZO, L’Autre Lieu, en partenariat avec MANCHA, vous propose un concert de jazz manouche en acoustique à L’Autre Bar.

Accès libre et gratuit.

