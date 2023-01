33e édition de la Cinemovida : Exposition de photos Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Normandie Tourisme / Attitude Manche Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’Évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche Cherbourg-en-Cotentin Les Espagnols antifascistes à travers le crayon.

Du lundi 6 au samedi 11 février – Centre Leclerc – Tourlaville.

Planches de quelques créateurs connus, comme Bruno Loth ou Carlos Gimenez, qui ont choisi la Bande Dessinée pour s’exprimer. Les uns pour entrer dans l’Histoire avec les lecteurs, les autres pour conter de manière plus intime quelques épisodes particuliers de cette période.

L'utopie en exil 1936-2019 : l'exposition retrace cette période qui va de la guerre civile à nos jours. associationmancha@gmail.com

