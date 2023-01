33e édition de la Cinemovida : Exposition de photos Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’Évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche VISITE AU MUSEE + PROJECTION DEBAT :

Musée Thomas Henry – jeudi 9 février à 15h00.

Visite commentée du tableau de Maurice Orange « LES DEFENSEURS DE SARAGOSSE » par Mme Suzanne Dumoulin, médiatrice culturelle.

Entrée gratuite. Sur réservation au 02 33 23 39 30.

La visite sera suivie de la projection à l’Odéon à 16h00 du film de Luis Buñuel « Le Fantôme de la Liberté », présenté par M. Jean-Charles Fitoussi, cinéaste, acteur et réalisateur.

Prix du billet selon les tarifs habituels de l’Odéon.

