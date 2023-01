33e édition de la Cinemovida : Exposition de photos Cherbourg-en-Cotentin, 8 février 2023, Cherbourg-en-Cotentin .

33e édition de la Cinemovida : Exposition de photos

Portraits de femmes : l’Autre Lieu – L’Autre Bar – Espace René Lebas.

Mercredi 8 février : 18h30 – 21h – Visite commentée de l’exposition.

L’avènement de la Seconde République espagnole impulse l’émancipation des femmes. Elles obtiennent le droit de vote dès 1931, au divorce en 1932 et à l’avortement en 1936. Cette exposition de portraits du peintre Juan Chica-Ventura, évoque leur rôle dans la révolution espagnole et dans le combat contre le fascisme.

Accès libre et gratuit.

