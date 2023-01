33e édition de la Cinemovida : Exposition de photos Cherbourg-en-Cotentin, 7 février 2023, Cherbourg-en-Cotentin .

33e édition de la Cinemovida : Exposition de photos

Cherbourg-en-Cotentin Maison de l’Etudiant Rue Max Pol Fouchet Cherbourg-en-Cotentin Manche Maison de l’Etudiant Cherbourg-en-Cotentin

2023-02-07 18:00:00 18:00:00 – 2023-02-07

Maison de l’Etudiant Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin

Manche

LE CID : Rodrigue avait-il vraiment du cœur ?

Mardi 07 février à 18h00 – Maison de l’Etudiant – Conférence de Gilles Groult.

Tout le monde se souvient du terrible dilemme de Rodrigue, écartelé entre l’honneur familial et son amour pour Chimène. Hélas, cette belle histoire est fausse. Le conférencier tentera de rétablir la vérité historique sur ce contemporain de Guillaume le Conquérant, avant de retracer, au fil des nombreuses réécritures, l’évolution de ce héros devenu emblème de l’Espagne et remis à l’honneur par un franquisme en mal de références. La conférence s’achèvera sur une petite surprise généalogique.

Accès libre et gratuit.

LE CID : Rodrigue avait-il vraiment du cœur ?

Mardi 07 février à 18h00 – Maison de l’Etudiant – Conférence de Gilles Groult.

Tout le monde se souvient du terrible dilemme de Rodrigue, écartelé entre l’honneur familial et son amour pour Chimène. Hélas, cette belle histoire est fausse. Le conférencier tentera de rétablir la vérité historique sur ce contemporain de Guillaume le Conquérant, avant de retracer, au fil des nombreuses réécritures, l’évolution de ce héros devenu emblème de l’Espagne et remis à l’honneur par un franquisme en mal de références. La conférence s’achèvera sur une petite surprise généalogique.

Accès libre et gratuit.

Maison de l’Etudiant Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2023-01-19 par