33e édition de la Cinemovida : Atelier dégustation découverte des vins de Castille avec AOC Cherbourg-en-Cotentin, 2 février 2023, Cherbourg-en-Cotentin .

33e édition de la Cinemovida : Atelier dégustation découverte des vins de Castille avec AOC

Espace René Lebas Cherbourg-en-Cotentin

2023-02-02 18:00:00 – 2023-02-02

Cherbourg-Octeville 61 rue de l’Abbaye

Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Grande région viticole, la Castille et le Léon comptent des appellations contrôlées parmi les plus prestigieuses en Espagne et dans le monde. Il suffit de prononcer le nom du Ribera de Duero pour obtenir la reconnaissance unanime des œnologues et des amateurs. Mais on peut

aussi citer les vins de Rueda, de Toro de Zamora, élaborés à partir de cépages tels que le Tempranillo pour les rouges, ou le Malvasía pour les blancs.

Nombre de places limité – Inscriptions : associationmancha@gmail.com.

Participation : 7 €.

Cherbourg-Octeville 61 rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin

