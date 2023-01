33e édition de la Cinemovida : Atelier cuisine musical et gustatif Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’Évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

33e édition de la Cinemovida : Atelier cuisine musical et gustatif
Le Totem Rue des Hauts Varengs Équeurdreville-Hainneville Cherbourg-en-Cotentin Manche

2023-02-03 17:00:00 17:00:00 – 2023-02-03

Rue des Hauts Varengs Le Totem

Cherbourg-en-Cotentin

Manche A 17h00 : Mini concert gratuit de la Tuna de Salamanca.

A 18 h : « Cuisine de la Castille et du Léon ».

Activité payante – Nombre de places limité.

Inscription obligatoire : associationmancha@gmail.com.

dernière mise à jour : 2023-01-25 par

