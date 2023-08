Soirée guignuette 33bis Rue du Général de Gaulle Nogent-sur-Oise, 2 septembre 2023, Nogent-sur-Oise.

Nogent-sur-Oise,Oise

Rendez-vous, le samedi 2 septembre 2023de 19h à 22h30 à la Ferme Pédagogique pour une soirée guinguette spéciale Moules/Frites ! Repas : 11€ / réservation avant le jeudi 31 août 2023 par mail: campagne@nogentsuroise.fr Soirée animée par « Un pas d’côté ». Pour nos papilles : « La table d’Helyett ».

33bis Rue du Général de Gaulle

Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France



Join us on Saturday, September 2, 2023from 7 to 10:30 pm at the Ferme Pédagogique for a special Mussels/Fries guinguette evening! Meal: 11? / reserve before Thursday August 31, 2023 by e-mail: campagne@nogentsuroise.fr Evening entertainment: « Un pas d’côté ». For our taste buds: « La table d’Helyett »

¡Únase a nosotros el sábado 2 de septiembre de 2023 de 19:00 a 22:30 en la Ferme Pédagogique para una velada guinguette especial de mejillones y patatas fritas! Comida: 11 euros / reserva antes del jueves 31 de agosto de 2023 por correo electrónico: campagne@nogentsuroise.fr Animación de la velada a cargo de « Un pas d’côté ». Para nuestros paladares: « La table d’Helyett »

Am Samstag, den 2. September 2023, findet von 19.00 bis 22.30 Uhr in der Ferme Pédagogique ein Guinguette-Abend mit Muscheln und Pommes frites statt! Mahlzeit: 11 ? / Reservierung bis Donnerstag, den 31. August 2023 per E-Mail: campagne@nogentsuroise.fr Der Abend wird von « Un pas d’côté » moderiert. Für unseren Gaumen: « La table d’Helyett »

