Début : 2023-09-28 14:00:00

fin : 2024-06-30 17:00:00 . La Ferme pédagogique de la MASTE est ouverte le mercredi de 14h à 17h

et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h. Venez rendre visite aux poules, poneys, lapins, moutons, canards et aux 2 petits chevreaux qui ont rejoint la famille ! Restez informés, un planning d’ateliers et de rencontres est en cours de construction, avec des artisans liés au monde de la ferme. De belles découvertes en perspective ! Entrée libre

Renseignements maste@nogentsuroise.fr

03 75 19 00 75

Rdv à la MASTE (Maison d’Activités Scientifiques, Technologiques et Environnementales)

27, rue du général de gaulle à Nogent-sur-Oise 0 .

33bis Rue du Général de Gaulle

Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France

