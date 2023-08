Journées du patrimoine : Maison Espalanusse 338 chemin de Bernateix Lucq-de-Béarn, 16 septembre 2023, Lucq-de-Béarn.

Lucq-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Explorez et découvrez un jardin en permaculture. Un potager cultivé sur des buttes avec des baissières pour réguler le cycle de l’eau, une zone inspirée des jardins médiévaux, abritant une variété de plantes aromatiques et médicinales. Un verger en cours d’aménagement, comprenant des espèces locales ainsi que des variétés plus exotiques adaptées au changement climatique. Enfin, une future haie syntropique qui servira également de zone nourricière, ainsi qu’une mare en devenir, créant un habitat pour la biodiversité.

Visite guidée à la découverte de l’apiculture naturelle et respectueuse des abeilles. Ensemble, nous explorerons quelques pistes pour pratiquer l’apiculture en harmonie avec les abeilles et en étant plus attentifs à leurs besoins..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 17:00:00. EUR.

338 chemin de Bernateix Maison Espalanusse

Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Explore and discover a permaculture garden. A vegetable garden cultivated on mounds with swales to regulate the water cycle, an area inspired by medieval gardens, home to a variety of aromatic and medicinal plants. An orchard is currently being developed, featuring local species as well as more exotic varieties adapted to climate change. Last but not least, a future syntropical hedge that will also serve as a nursery, as well as a pond in the making, creating a habitat for biodiversity.

Guided tour to discover natural, bee-friendly beekeeping. Together, we’ll explore a few ways to practice beekeeping in harmony with bees, and by being more attentive to their needs.

Explore y descubra un huerto de permacultura. Un huerto cultivado en montículos con hondonadas para regular el ciclo del agua, una zona inspirada en los jardines medievales, hogar de una gran variedad de plantas aromáticas y medicinales. Actualmente se está desarrollando un huerto, con especies locales y variedades más exóticas adaptadas al cambio climático. Por último, un futuro seto sintrópico que también servirá de zona de alimentación, así como un estanque en construcción, crearán un hábitat para la biodiversidad.

Visita guiada para descubrir una apicultura natural respetuosa con las abejas. Juntos, exploraremos algunas formas de apicultura en armonía con las abejas y estando más atentos a sus necesidades.

Erforschen und entdecken Sie einen Permakulturgarten. Ein Gemüsegarten, der auf Hügeln mit Beeten zur Regulierung des Wasserkreislaufs angebaut wird, ein Bereich, der von mittelalterlichen Gärten inspiriert ist und eine Vielfalt an aromatischen und medizinischen Pflanzen beherbergt. Ein Obstgarten, der derzeit angelegt wird und sowohl einheimische als auch exotischere, an den Klimawandel angepasste Sorten umfasst. Schließlich eine zukünftige syntropische Hecke, die auch als Nahrungsfläche dienen wird, sowie ein im Entstehen begriffener Teich, der einen Lebensraum für die biologische Vielfalt schaffen wird.

Geführter Rundgang zur Entdeckung der natürlichen und bienenfreundlichen Imkerei. Gemeinsam werden wir einige Wege erkunden, um die Imkerei in Harmonie mit den Bienen zu betreiben und mehr auf ihre Bedürfnisse zu achten.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Coeur de Béarn