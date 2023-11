Salon l’Auto et de la Mobilité 336 rue de Lyon Marseille 15e Arrondissement, 17 novembre 2023, Marseille 15e Arrondissement.

Marseille 15e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Le salon l’auto et de la mobilité revient à Marseille avec plein de surprises, à la Sucrerie Saint-Louis..

2023-11-17 10:00:00 fin : 2023-11-18 18:00:00. EUR.

336 rue de Lyon Usine la Sucrerie de Saint-Louis

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Car and Mobility Show returns to Marseille with a host of surprises, at the Sucrerie Saint-Louis.

El salón del automóvil y la movilidad vuelve a Marsella con muchas sorpresas, en la Sucrerie Saint-Louis.

Der Salon l’auto et de la mobilité kehrt mit vielen Überraschungen nach Marseille zurück und findet in der Sucrerie Saint-Louis statt.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille