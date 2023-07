SPECTACLE PYROTECHNIQUE & FEUX D’ARTIFICE 336 Route des Amias Saulxures-sur-Moselotte, 15 juillet 2023, Saulxures-sur-Moselotte.

Saulxures-sur-Moselotte,Vosges

Spectacle Pyrotechnique & Feux d’artifices sur la Base de Loisirs du Lac de la Moselotte à Saulxures sur Moselotte.

Dès 14h. Animations avec MAGNUM RADIO. Distribution de cadeaux.A partir de 18h. Soirée dansante avec DJ ALEX.

23h. Feux artifice et Show Laser avec Aquarêve. Buvette et Restauration sur place.. Tout public

Samedi 2023-07-15 fin : 2023-07-15 . 0 EUR.

336 Route des Amias BASE DE LOISIRS / LAC DE LA MOSELOTTE.

Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est



Pyrotechnic show & Fireworks at the Base de Loisirs du Lac de la Moselotte in Saulxures sur Moselotte.

Starting at 2pm. Entertainment with MAGNUM RADIO. From 6pm. Dance party with DJ ALEX.

23h. Fireworks and Laser Show with Aquarêve. Refreshments and Catering on site.

Espectáculo pirotécnico y fuegos artificiales en la Base de Loisirs du Lac de la Moselotte en Saulxures sur Moselotte.

A partir de las 14.00 h. Animación con MAGNUM RADIO. A partir de las 18.00 h. Fiesta de baile con DJ ALEX.

23h. Espectáculo de fuegos artificiales y láser con Aquarêve. Refrescos y catering in situ.

Pyrotechnisches Spektakel & Feuerwerk auf der Freizeitanlage des Moselotte-Sees in Saulxures sur Moselotte.

Ab 14 Uhr. Unterhaltung mit MAGNUM RADIO. Verteilung von Geschenken.ab 18 Uhr. Tanzabend mit DJ ALEX.

23h. Feuerwerk und Lasershow mit Aquarêve. Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-06 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES